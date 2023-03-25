MSB ve Jandarma Meclis’te anlattı: Dakika dakika deprem gecesi

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TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nun dinlediği Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri dakika dakika deprem çalışmalarını anlattı. MSB Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Mahmud Ötegen, yaptığı sunumda depremin ardından yaşananları şöyle sıraladı:

04.30: “Tüm birimlerden durum raporu istendi, TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığı’na ‘Hazır olun’ emri verildi.

04.30-04.35: 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı Yardımcılığı İslahiye’de, 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı da Kahramanmaraş’ta depremzede vatandaşları kışla içindeki emniyetli bölgelere alarak barınmalarını sağladı.

05.00: MSB bünyesinde Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi teşkil edildi, Antakya 2. Hudut Alay Komutanlığı arama kurtarma ve halka yardım faaliyetlerine başladı.

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05.10: Bakanımız tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza TSK ilgili ilk raporlar sunuldu, Hatay’da bir binamızın yıkıldığı, üç erimizin şehit olduğu bilgisi verilerek Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanıyla birlikte Hatay’a hareket edileceği arz edildi.

05.15: 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı Yardımcılığı İslahiye’de Müge Sitesi’nde arama kurtarma faaliyetlerine başladı.

05.45: 2. Ordu Karargâhı’ndaki askerler arama kurtarma faaliyetlerine başladı. Hâkim Bey ve Behiç Bey apartmanlarında iki sağ afetzedeye ulaşıldı.

06.00: 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı Kahramanmaraş’ta, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı da İskenderun’da arama kurtarma faaliyetlerine başladı.

06.17: 2. Ordu İstihkam Alay Komutanlığı’nın Yeşilyurt’ta yapılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde sekizi sağ, üçü vefat olmak üzere 11 afetzedemiz çıkarıldı.

İLK EKİP 11.30’DA SAHADA

07.15: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, TCG İskenderun ile çıkarma gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerine intikal emri verildi.

07.54: Personel, araç ve malzeme nakli için hazırlanan 3 adet A400M uçağımız, Ankara, İstanbul ve İzmir’e nakliye için hareket etti.

08.00: 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından İskenderun’da Pera Palas, Sahil ve Eda apartmanlarından 26 depremzede vatandaşımız sağ olarak çıkarıldı.

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08.25: 2. Ordu sorumluluk sahasındaki birliklerin, bölge dışındaki birliklerin deprem bölgelerine sevki başladı; bu plan çerçevesinde 38 tabur harekete geçti.

09.03: 39. Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı tarafından iki iş makinesi ve 11 personelle İskenderun Devlet Hastanesi enkazında yapılan arama ve kurtarma faaliyetleri neticesinde beşi sağ, 16’sı vefat olmak üzere 21 depremzedeye ulaşıldı.

11.30: Garnizon birlikleri dışında ilk birliğin bölgeye intikali Gaziantep Nurdağı’nda gerçekleşti. 8.25’te verilen emrin neticesinde ilk ekip 11.30’da sahadaydı.”

‘TÜM BİRLİKLER HAZIR OLSUN’

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Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Komutanı Tuğgeneral Ersel Özer ve Asayiş Başkanı Tümgeneral Ferdi Korkmaz da deprem kronolojilerini şöyle paylaştı:

04.22: Genel Komutanlık Harekât Merkezi İle Kahramanmaraş Harekât Merkezi telsiz ile görüştü.

04.50: Ulusal düzey afet,tahliye ve yerleşme planlama grubu Başkanlık AFAD merkezinde göreve başladı.

05.00 Jandarma Genel Komutanlığı Harekât Merkezi tarafından komuta heyeti haberdar edildi.

05.30: Jandarma Genel Komutanı başta olmak üzere komuta heyeti, Jandarma Genel Komutanı harekât merkezine intikal etti. Jandarma Genel Komutanı tarafından ‘Tüm birlikler hazır olsun, tüm komando birlikleri hazır olsun’ emri verildi.

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İLK TEKERLER ANKARA’DAN DÖNDÜ

06.17: Deprem bölgesine iki Jandarma insanlı keşif uçağı ve dört de Jandarma insansız hava aracı görevlendirildi. Jandarma Genel Komutanı da Kahramanmaraş’a intikal etti.

06.23: Diyarbakır’da geçici görevle bulunan JAK timi, ilk enkazda arama kurtarma faaliyetine başladı.

06.30: İlk tekerler Ankara’dan döndü. Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Harekât Merkezi ve Mobil Komuta Merkezi, Kahramanmaraş ve Hatay’a intikale başladı. Akşam saatlerinde oralara ulaştılar. Destek ekibi bölgeye hareket etti.”

81’İ ÇOCUK 385 KAYIP

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nun dinlediği Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Vedat Mercan da özetle şunları aktardı:

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-Şu anda bölgede toplamda 77 bin 375 personelimiz görev yapmakta. Afet bölgesinde 2 uçak, 10 helikopter, 10 insansız hava aracı, 1 görüntü aktarma aracı, 1 adet çekici, 26 adet mobil mutfak, 115 mobil tuvalet, 24 mobil banyo, 49 adet zırhlı mobil kontrol noktası, 9 bin 695 adet hem polis ekibi hem yunus motosikleti ve zırhlı araç bulunmakta.

KİMLİKLENDİRİLEMEYEN 1297 DEPREM KURBANI

-Kriminal Daire Başkanlığımızca kimlik tespit çalışmaları yapmak üzere bölgede 170 ekip, 461 personel görevlendirildi. 3 bin 755 cenazenin sadece parmak izinden kimliklerinin tespit edilmesi sağlandı. Hayatını kaybeden kimliği belirsiz şahıslar için fotoğraftan teşhis yöntemi işlemleri yaptırılmış olup bu yöntemle 275 vatandaşımızın da kimliği tespit edildi.

-Halen DNA ve parmak izi örneği aldığımız ve mezarlarını bildiğimiz; ancak kimliklendiremediğimiz 1297 vatandaşımıza yönelik çalışmalar devam etmekte.

-Bölgede hem Jandarma hem polis bölgesi olarak 305 şahsın, 81’i çocuk, kayıp olduğuyla ilgili ihbar yapıldı. Deprem bölgesinde çocuk kaçırılması veya alıkonulmasına ilişkin Emniyet birimlerine bir ihbar yapılmamış, böyle bir tespit de söz konusu değil.