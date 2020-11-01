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DHA
Haber Giriş: 01.11.2020 - 13:20 | Son Güncelleme:

MSB: Uçakla deprem bölgesinin fotoğrafı çekilerek hasar tespiti yapıldı

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MSB: Uçakla deprem bölgesinin fotoğrafı çekilerek hasar tespiti yapıldı
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Milli Savunma Bakanlığı, Harita Genel Müdürlüğü'ne ait uçağın deprem bölgesinin havadan fotoğraflarını çekerek hasar tespiti yaptığını, bu fotoğrafların ilgili kurumlarla paylaşıldığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İzmir’de meydana gelen deprem sonrasında Harita Genel Müdürlüğümüze ait bir uçak, deprem bölgesinin havadan fotoğraflarını çekerek hasar tespiti yaptı. Çekilen hava fotoğrafları ilgili kurumlarla paylaşıldı" denildi.

MSB: Uçakla deprem bölgesinin fotoğrafı çekilerek hasar tespiti yapıldı

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