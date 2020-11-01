MSB: Uçakla deprem bölgesinin fotoğrafı çekilerek hasar tespiti yapıldı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İzmir’de meydana gelen deprem sonrasında Harita Genel Müdürlüğümüze ait bir uçak, deprem bölgesinin havadan fotoğraflarını çekerek hasar tespiti yaptı. Çekilen hava fotoğrafları ilgili kurumlarla paylaşıldı" denildi.