MSB: Son 1 haftada 56 terörist etkisiz hale getirildi

Haberin Devamı

Terörle mücadele rakamlarını paylaşan Tuğamiral Akrürk, “Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil, son bir haftada etkisiz hâle getirilen 56 terörist ile birlikte, bu yıl içerisinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 2 bin 32’ye ulaşmıştır” açıklamasını yaptı. İsrail’in saldırılarına da dikkat çeken Aktürk, “1 Aralık itibarıyla uzlaşmanın sona ermesini kaygı verici bir durum olarak görüyoruz. İsrail, saldırılarını sürdürdüğü müddetçe bölgesel barışa yönelik tehditler de artmaktadır” diye konuştu.

Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Aktürk, şunları söyledi:

TERÖRLE MÜCADELE HAREKÂTI

“Kahraman ordumuz; tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi öngören dinamik ve proaktif savunma ve güvenlik stratejimiz çerçevesinde başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskı ve yoğun bir tempoda sürdürmektedir. Bu kapsamda; Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil, son bir haftada etkisiz hâle getirilen 56 terörist ile birlikte, bu yıl içerisinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 2.032’ye ulaşmıştır. Ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil’de bulunan terör hedeflerine yönelik 01 Aralık’ta icra edilen hava harekâtlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 16 hedef başarıyla imha edilmiştir. Azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılan harekâtlarda çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir. Ayrıca, son olarak geçtiğimiz hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 6 PKK’lı terörist Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Böylelikle yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı 119’a ulaşmıştır. Teröristler için tek çıkış yol Türk adaletine teslim olmaktır. Irak’ın kuzeyindeki arama-tarama faaliyetleri kapsamında ise; Hakurk bölgesinde 800 adet Doçka mühimmatı, Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde içerisinde çok sayıda mühimmat bulunan mağara, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde ise yine çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ile muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Söz konusu mühimmat ve malzemeler METİ Timlerimiz tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmiştir. Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak, gücünü bağrından çıktığı milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörle mücadelesine tüm terör inleri yıkılıp tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı kararlılıkla devam edecektir.

Haberin Devamı

SURİYE'DE TACİZ GİRİŞİMLERİ DEVAM EDİYOR

Haberin Devamı

Diğer taraftan Suriye’de, harekât alanlarımızda oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimleri de devam etmektedir.

Nitekim, yıl içerisinde birliklerimize yönelik gerçekleştirilen 467 taciz ve saldırıya gerekli karşılık verilerek 27’si son bir haftada olmak üzere 1.435 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bölgede; Güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirler alınmakta, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Sınırlarımızın ve halkımızın güvenliği için hudutlarımızda alınan dinamik ve çok yönlü etkin tedbirler sayesinde; Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 212 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 1’i FETÖ, diğeri PKK’lı olmak üzere, 2’si terör örgütü mensubudur. 2.367 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12.889’a yükselmiştir. Bu şahıslardan 407’si FETÖ mensubu olmak üzere toplam 583 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 196.524 olmuştur. Ayrıca, icra edilen operasyonlarda 3 bin kilogramı geçtiğimiz hafta içerisinde olmak üzere 01 Ocak’tan itibaren 18 bin 313 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir. Hudutlarımızla ilgili daha önce de karşılaştığımız gibi yine farklı ülke ve zamanlarda çekilmiş, insan kaçakçılarının reklamlarını da içeren stok görsellerle asılsız iddialar ortaya atılmaktadır.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Bakan Tekin duyurdu: Öğretmenlere alan değişikliği müjdesi Haberi görüntüle

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKILAR

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; dünyanın çeşitli coğrafyalarında barış ve istikrarın tesisi için kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek olmayı da sürdürmektedir. Bu kapsamda, Sayın Bakanımız tarafından; 04 Aralık’ta Sayın Cumhurbaşkanımızın Katar ziyaretine eşlik edilerek Katar Savunma Bakanı ile “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Katar Devleti Hükûmeti Arasında Askerî Çerçeve Anlaşması" imzalanmıştır.

Sayın Bakanımız, bugün de Türkiye ile Yunanistan arasında 5'incisi düzenlenen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısı kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımızın Atina ziyaretine refakat etmektedir. Türkiye-Azerbaycan Üst Düzey Askerî Diyalog Toplantısı 05-08 Aralık tarihleri arasında Bakü’de icra edilmektedir. Türk heyetine Genelkurmay II’nci Başkanı Orgeneral İrfan ÖZSERT başkanlık etmektedir. Ayrıca, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız; Romanya’da NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevine 01 Aralık’ta başlamış olup 31 Mart 2024’e kadar bu göreve devam edecektir. "14'üncü Türkiye-Kore Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı" 03-08 Aralık tarihleri arasında karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesi ve tarihî dostluğumuzun pekiştirilmesi maksadıyla ülkemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmektedir. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kapsamında, deniz gücünün öneminin vurgulanması ve deniz güvenliğine yönelik farkındalığın artırılması maksadıyla, 14-15 Aralık tarihlerinde İstanbul’da ''Deniz Gücü ve Deniz Güvenliği Sempozyumu'' icra edilecektir.

Haberin Devamı

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMALARI

7 Ekim'den bu yana İsrail ve Filistin’de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor; İsrail’in ayrım gözetmeksizin, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri, mülteci kamplarını ve sivilleri hedef alan şiddet eylemlerini kabul etmediğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Gazze ile ilgili başından beri ortaya koyduğumuz insani, vicdani, adaletli tutum ve yaklaşımımızı bugün de sürdürüyoruz. Gazze’de çatışmalara insani ara verilmesi konusunda varılan mutabakat ile akabinde söz konusu aranın tekrar uzatılması ve insani yardımların Gazze’ye ulaştırılması sonrasında, 01 Aralık itibarıyla uzlaşmanın sona ermesini kaygı verici bir durum olarak görüyoruz. İsrail, saldırılarını sürdürdüğü müddetçe bölgesel barışa yönelik tehditler de artmaktadır. Beklenti ve temennimiz; Çatışmaların derhâl sonlandırılarak Filistinlilerin maruz kaldığı zulme son verilmesi ve bir an evvel kalıcı ateşkes ilan edilmesi, İnsani yardımların kesintisiz ve yeterli şekilde Gazze’ye ulaştırılması, İki devletli çözüm temelinde, adil ve kalıcı bir barışa yönelik sürecin başlatılmasıdır.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Bakan Tunç: İsrail savaş suçu işliyor Haberi görüntüle

EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hâlihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleri ile eş zamanlı olarak kapsamlı eğitim ve tatbikat faaliyetleri icra etmekte, bilgi ve silah teknolojisindeki değişim ve gelişimlere bağlı olarak personelinin niteliklerini çağın şartlarına en uygun şekilde geliştirmektedir. Bu kapsamda; Dynamic Master, Cyber Coalition ve NUSRET-2023 tatbikatları başarıyla icra edilmiştir. Müşterek Görev Kuvveti karargâhı olarak eğitim ve planlama yeteneklerinin geliştirilmesi için Steadfast Jackal, 3’üncü Kolordu Karargâhının, 2024 yılındaki Çok Kolordulu Kara Unsur Komutanlığı görevine yönelik eğitilmesi maksadıyla On Guard, Ev sahibi ülkelerin kabul, toplanma ve ileri intikal kabiliyetlerini koordine etmek amacıyla GRIFFIN FORCE-2023, NATO karar verme süreçleri ile haberleşme sistemlerinin test edilmesi maksadıyla Kısa Süreli İkaz Tatbikatı (Short Notice Exercise-SNEX 23), Komuta kontrol fonksiyonunu denemek ve NATO üyesi ülkelerin iş birliğini geliştirilmek amacıyla Poggio Dart-2023 tatbikatları ise icra edilmektedir. NATO üyesi ülkeler ve ortaklık ülkeleri arasında, siber etki/taarruz yeteneklerinin geliştirilmesi konusunda iş birliğini tesis etmek maksadıyla 11-15 Aralık tarihleri arasında Crossed Swords tatbikatının icra edilmesi planlanmaktadır. Diğer taraftan; Bangladeş Deniz Kuvvetlerine ait SANGRAM gemisi tarafından Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti görevi kapsamında Mersin’e, TCG ANADOLU tarafından 30 Kasım-06 Aralık tarihleri arasında İzmit’e liman ziyareti icra edilmiştir. Aynı tarihlerde ziyarete de açılan TCG ANADOLU’ya yoğun ilgi gösteren halkımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca; İtalyan, İspanyol, Yunan gemileri ve TCG ERDEMLİ’den oluşan NATO Daimî Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 unsurları Çanakkale’ye liman ziyareti icra etmiştir.

ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve teşviki ile yerlilik ve millîlik oranı yüzde 80’lere ulaşan savunma sanayi ürünlerimizin de katkısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kara, deniz, hava ve siber harekât alanlarında etkinliği ve caydırıcılığı her geçen gün daha da artmaktadır. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca; 13 adet DROPS aracı, 25 adet L-UMTAS-Tandem füzesi, 4 adet AVCI-2 görüntüleme sistemi, 6 adet TB-2 SİHA’nın muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Yerli ve millî üretim TUNA motorlarının 'Kirpi' ve 'Vuran' zırhlı araçlarına takılmasıyla ilgili olarak 50 adet aracın muayene kabul faaliyetine ise 4 Aralık’ta başlanmıştır.

SAVUNMA SANAYİ GÜVENLİĞİ

Özgün tasarım ve ileri teknoloji yetenekleriyle göz kamaştıran yerli ve millî savunma sanayimizde; üzerinde önemle durulması gereken hususların başında, Savunma Sanayi Güvenliği konusu gelmektedir. Savunma Sanayi alanında uygun maliyet, yüksek kalite, güvenli/sağlıklı bir çalışma ortamı ve çevrenin korunması amaçlarının yanı sıra bilgi gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirlik çerçevesinde faaliyetlerin odağında “bilgi güvenliği” yer almaktadır. Kardeş, dost ve müttefiklerimiz için de önem taşıyan; bölgesel ve küresel istikrara katkı sağlayan savunma sanayi ürünlerimiz konusunda üretici, kullanıcı, basın -tüm taraflar- her yönüyle büyük hassasiyet göstermeli, güvenlik zafiyeti yaratabilecek durumlardan kaçınılmalıdır. Geliştirilen yeteneklerimiz ve ürünlerimiz övgüyle karşılanıp takdir edilirken diğer yandan yürütülen çalışma ve ürün teknik bilgilerinin kamuoyuyla kontrolsüz bir şekilde paylaşılmasının ürünlerin işlevselliğini önlemeye yönelik karşı tedbir alınmasına, yeteneklerin zafiyete uğratılmasına ve bilgi üstünlüğünün kaybedilmesine sebep olabileceği göz ardı edilmemelidir. Özellikle bu konuda yapılan haberlerde sizlerden gerekli hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz.”

YUNANİSTAN İLE POZİTİF ATMOSFER

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan ile yapılan Güven Artırıcı Önlemler toplantılarının iki ülke arasındaki pozitif atmosferi destekleyen faaliyetler olduğunu söyledi. Kaynaklar, “Bunlar karşılıklı ziyaretler, karşılıklı spor faaliyetleri karşılıklı liman ziyaretleri gibi olumlu havayı destekleyen hususlardan oluşmaktadır. Son yapılan Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı’nda Güven Artırıcı Önlemlerin uygulanmasını kolaylaştırmak için bir İletişim Noktası Mekanizması kurulması kararlaştırıldı. Bir sonraki toplantı da Yunanistan ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Daha önce açıklanan 29 maddelik Güven Arttırıcı önlemlerin bir kısmı üzerinde görüşmeler yapıldı, ilerlemeler sağlandı. Pozitif atmosferi geliştirmeye yönelik çalışmalara devam ediliyor. Her iki taraf da olumlu atmosferin bozulmaması için elinden gelen gayreti gösteriyor” dedi.

KATAR İLE İMZALANAN ASKERİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Katar ziyareti sırasında iki ülke Savunma Bakanları’nın imzaladığı Askeri Çerçeve Anlaşması’nın ne gibi detaylar içerdiğine ilişkin sorusu üzerine, Milli Savunma Bakanlığı kaynakları; Türkiye ve Katar arasında 2007 yılında imzalanan ve yürürlükte olan Askeri Çerçeve Anlaşması’nın güncellendiğini belirtti.

SINIR İHLALİ GÖRÜNTÜLERİ

İnsan kaçakçıları tarafından sosyal medyada paylaşımlara ilişkin ise bakanlık kaynakları, şunları söyledi: “Sınır güvenliğinin sağlanması ve kaçakçılığın engellenmesi maksadıyla hudutlarımız yoğun ve kademeli emniyet sistemleri ile korunmaktadır. Hudut birliklerimiz imkan ve kabiliyetlerini sürekli geliştirmektedir. Dünyadaki emsalleri arasında en iyilerden olan hudut güvenlik sistemimiz, birçok ülke tarafından da yerinde görülmek suretiyle örnek alınmaktadır. Buna rağmen başka ülke hudutlarında çekilen, eski tarihli stok görüntüler sosyal medya platformlarından servis edilerek bilinçli dezenformasyon yapılmaya çalışılmaktadır. Kimsenin şüphesi olmasın; hudutlarımızı namus bilen Mehmetçik, büyük bir özveriyle ve başarıyla görevini yapmaktadır.”