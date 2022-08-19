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MSB: Saldırı hazırlığında olan 5 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Barış Pınarı#PKK
MSB: Saldırı hazırlığında olan 5 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 16:13

MSB'den yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."

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#MSB#Barış Pınarı#PKK

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