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MSB duyurdu: 8 terörist etkisiz hale getirildi

#MSB#Pençe-Şimşek#PKK
MSB duyurdu: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Pençe-Şimşek, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 8 teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz “çelikten pençeleri” ile terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek!

 

FIRAT KALKANI VE BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE 5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'den yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor, sürdürecek!" denildi.

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#MSB#Pençe-Şimşek#PKK

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