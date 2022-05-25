MSB duyurdu: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Haberin Devamı

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz “çelikten pençeleri” ile terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz “çelikten pençeleri” ile terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor.



Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek!#MSB pic.twitter.com/zwASQRcc9X — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 25, 2022

FIRAT KALKANI VE BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE 5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'den yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor, sürdürecek!" denildi.