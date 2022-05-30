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MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

#MSB#Pençe-Kilit#PKK
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Şehitlerimiz, milletimiz ve ülkemizin güvenliği için mücadele, mücadele, mücadele!

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerini başlarına yıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgede 6 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi.

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