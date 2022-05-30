Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası dikkat çeken görüntüler! İşte terör örgütünün köstebek yuvaları

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Kulislerde son dönemde terör örgütünün saldırılarını sürdürdüğü bölgeler arasında bulunan Azez’in güneyindeki Tel Rıfat, Cerablus’un güneyindeki Münbiç ile son olarak 12 Mayıs tarihinde Karkamış’a dönük roketli saldırının gerçekleştiği Ayn el Arap’ın (Kobani) harekâtın öncelikli hedefler olabileceği konuşuluyor. Olası harekâtla ilgili seslendirilen bir diğer senaryo da, sınır hattında 2016’dan bu yana gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekâtları ile güvenli hale getirilen bölgelerin genişletilmesi ve bu bölgelerin birleştirilerek Suriye sınırı boyunca 30 kilometre derinliğinde bir koridor oluşturulması.

İŞTE TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TÜNELLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sinyallerini verdiği Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyon ne zaman başlayacak, hangi bölgeler PKK işgalinden kurtarılacak? Suriye'de bulunan CNN TÜRK ekibinden Mücahit Topçu ve Halil Kahraman, Tel Rıfat bölgesine sadece 1-2 km uzaklıkta detayları anlattı.



'NOKTA OPERASYONLAR YAPILACAK'

Topçu şu ifadeleri kullandı:

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Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gece ansızın gelebiliriz demişti ve gözler de Suriye sınır hattına çevrilmişti. Özellikle Suriye’nin kuzeyinde yer alan terör örgütü PKK’nın işgal ettiği bölgelere operasyon artık an meselesi. Hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem Suriye Milli Ordusu hazırlıklarını tamamlamıştı. Emir gelmesi durumunda nokta operasyonlar yapılacak.



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CNN TÜRK’ün ele geçirdiği görüntülere göre dikkat çekici kareler var. Tel Rıfat bölgesinde yer alan PKK hedefleri şu anda ekranlarda. Terör örgütü PKK’nın ABD’nin eğitip donattığı, silah ve mühimmat yardımı yaptığı Suriye PKK’sı YPG’nin inşa ettiği tüneller bunlar. Bu tünellere sadece insanlar değil araçlar belki de mühimmatlar saklanabilecek.Terör örgütü PKK’nın 2016’dan beri hazırlıklarını ekranlarınıza getiriyoruz. Dronu fark eden teröristin de koşma anları görünüyor. Devasa büyüklükte ve profesyonelce inşa edildiğini görüyoruz. Hazırlıklar net bir şekilde görüntüleniyor.5 kişinin olduğu görüntüler de de teröristler görüş alışverişinde bulunuyor. 4-5 noktadan girilebilen tüneller yer altından birbirleri ile bağlantılı şekilde ilerliyor.PKK’nın köstebek yuvasına dönüştüğü tüneller görüntülendi. Türk Silahlı Kuvvetleri bu tür tünelleri beton ve zırh delici füzeler ile imha etmişti, Bir tip benzerinin de Tel Rıfat’ta yaşanması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HAREKAT MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine yapılması planlanan operasyonla ilgili kararlılık mesajı verdi. Erdoğan, "Bir gece ansızın onların da tepelerine ineriz, inmeye de mecburuz" dedi.

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"EN UFAK SALDIRIYI CEVAPSIZ BIRAKMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki olası bir operasyona ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye karşı yapılabilecek en ufak bir saldırıyı bizim cevapsız bırakmamız mümkün değil. Suriye'nin kuzeyinde malum terör örgütlerinin odaklanma noktaları var. Bu odaklanma noktaları, Suriye'nin kuzeydoğusundan kuzeybatısına kadar bütün o bölgelerde mevcut. Başta ABD olmak üzere tüm koalisyon güçleri maalesef bu terör örgütlerine ciddi manada silah, araç, gereç, mühimmat yardımı yapıyorlar ve bunu hala devam ettiriyorlar. ABD buraya binlerce tır bu yardımları yaptı. Kime yapıyor? PKK, YPG, PYD terör örgütlerine. Hepsine bu yardımlar yapıldı, hala da devam ediyor. Hatta bunlara bölgede eğitim de veriyorlar. Şimdi, bu gerçekler ortada dururken biz hala bunları görmezlikten mi geleceğiz? Nasıl ki Kuzey Irak'ta PKK'ya ve PKK'nın adeta yavrucuklarına karşı yaptığımız operasyonlar var, aynı durum Suriye için çok daha geçerli, çok daha önemli. Her zaman söylediğim gibi, bir gece ansızın onların da tepelerine ineriz, inmeye de mecburuz. Biz şehitlerimizin bedelini bunlara ödetmeyecek miyiz? İşte iki günde yaklaşık 30 civarında teröristin işini bitirdik. Kuzey Irak'takilerle beraber şu anda 100'ün üzerinde teröristi etkisiz hale getirdik. Bu süreç devam edecek, bırakamayız. Terörizmin ve teröristlerin kökünü kazıyacağız."

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Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gece ansızın tepelerine ineriz Haberi görüntüle

"Operasyonla ilgili ABD ile bir temasımız, diplomasi trafiğiniz var mı? Varsa bu süreç nasıl ilerliyor?" sorusuna Erdoğan, "Bu konularla ilgili her şeyden önce herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım. Amerika'nın da üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım. Amerika eğer üzerine düşen görevi terörle mücadelede yerine getirmiyorsa biz ne yapacağız? Başımızın çaresine bakacağız. Bir yerlerden izin alarak terörle mücadele yapılmaz." yanıtını verdi.