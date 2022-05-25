Suriye sınırında koridor operasyonu

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Kulislerde son dönemde terör örgütünün saldırılarını sürdürdüğü bölgeler arasında bulunan Azez’in güneyindeki Tel Rıfat, Cerablus’un güneyindeki Münbiç ile son olarak 12 Mayıs tarihinde Karkamış’a dönük roketli saldırının gerçekleştiği Ayn el Arap’ın (Kobani) harekâtın öncelikli hedefler olabileceği konuşuluyor. Olası harekâtla ilgili seslendirilen bir diğer senaryo da, sınır hattında 2016’dan bu yana gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekâtları ile güvenli hale getirilen bölgelerin genişletilmesi ve bu bölgelerin birleştirilerek Suriye sınırı boyunca 30 kilometre derinliğinde bir koridor oluşturulması.

PKK/YPG 'TOPRAKLANDI'

Kaynaklar, terör örgütünün son dönemde özellikle Fırat’ın doğusunda “topraklanma” olarak tanımlanan bir anlayışla yeniden yuvalanmaya başladığını, bu nedenle yapılacak operasyonla örgütün Türkiye sınırının aşağı kesimlerine kadar itilmesi gerektiği görüşündeler. Türkiye sınır hattından terör unsurlarının tamamen temizlenerek, en az 1 milyon Suriyeli’yi güvenli bölgelere yerleştirme planının da, operasyonun bir diğer amacı olabileceği öne sürülüyor.

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ABD VE RUS GÜÇLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “eksik kalan kısımlar” olarak tanımladığı bu bölgeler, “Cerablus ile Ayn el Arap, Ayn el Arap ile Tel Abyad ve Tel Abyad ile Resulayn arasındaki kalan noktalar” olarak öne çıkıyor. Resulayn ile Derik arasında kalan ve yaklaşık 500 kilometrelik bölge terör örgütü PKK/YPG’nin elinde bulunuyor. Ancak olası harekât alanlarının bir kısmında Suriye rejimi askerleri, bir bölümünde de ABD ve Rusya güçlerinin bulunmasına dikkat çeken kaynaklar, ABD ve Rusya ile bir uzlaşma görüşmelerinin gündeme gelebileceğini ifade ediyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılacak Milli Güvenlik Kurulu’nda ise Suriye’nin kuzeyinde olası operasyonun ayrıntıları masaya yatırılacak.

4 HAREKÂT YAPILMIŞTI

* TSK şimdiye kadar Suriye’nin kuzeyinde terör unsurlarını hedef alan dört harekât yaptı.

* 24 Ağustos 2016 tarihli Fırat Kalkanı’yla Cerablus, El Bab ve Dabık terör örgütü DEAŞ’tan temizlendi. Yaklaşık 4 bin DEAŞ’lı terörist etkisiz hale getirildi.

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* 20 Ocak 2018’de başlatılan Zeytin Dalı’nda hedef terör örgütü PKK/YPG’nin yuvalandığı Afrin bölgesi oldu. 24 Mart 2018’de sona eren harekâtta, Afrin şehir merkezi ile birlikte 282 meskun mahal teröristlerden temizlendi.

* 9 Ekim 2019 tarihli ‘Barış Pınarı’yla Fırat’ın doğusunda bulunan Tel Abyad ve Resulayn bölgelerindeki teröristler hedef alındı. Harekâtın ardından Türkiye ABD ile Ankara Mutabakatı, Rusya ile Soçi Mutabakatı imzaladı. Münbiç ile Tel Rıfat’taki teröristlerin bölgeden uzaklaştırılmasında uzlaşmaya varılsa da, ABD ve Rusya’nın bu mutabakatlara ne kadar uydukları tartışmalı.

* 27 Şubat 2020’de ağırlıkla İdlib’de gerçekleştirilen ‘Bahar Kalkanı’yla da Suriye rejiminin bölgede yayılması ve Türkiye’ye yönelik büyük bir göç dalgası önlendi.

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ÖNCELİKLİ HEDEFLER

Terör örgütü PKK/YPG’nin Türkiye’ye saldırılarını sürdürdüğü bölgeler arasında bulunan Azez’in güneyindeki Tel Rıfat, Cerablus’un güneyindeki Münbiç ile Ayn el Arap’ın (Kobani) harekâtın öncelikli hedefleri olabileceği belirtiliyor. Suriye sınırı boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bir koridor hedefleniyor.

ABD’DEN SURİYE’YE OPERASYON AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye’ye yeni askeri operasyon mesajının ardından, “Türkiye’nin meşru güvenlik endişelerini kabul etmekle birlikte olası bir harekât ile ilgili derin kaygıları olduğunu” belirten bir açıklama yaptı. Açıklamada “Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyine düzenleyeceği yeni bir askeri harekâtın özellikle buradaki sivil nüfus üzerindeki etkisi konusunda derin endişe duyuyoruz. Türkiye’nin güney sınırındaki meşru güvenlik endişelerini kabul ediyoruz ancak herhangi bir yeni operasyon bölgesel istikrarı daha da zayıflatacak ve ABD güçlerini ve koalisyonun IŞİD’e karşı mücadelesini riske atacaktır. Tüm tarafların, Suriye’de istikrarı artırmaya ve çatışmaya siyasi bir çözüm bulmaya hizmet eden ateşkes bölgelerini korumasının çok önemli olduğuna inanıyoruz.” denildi.