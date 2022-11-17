MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli!
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…"
Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 17, 2022
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…#MSB pic.twitter.com/uQRDLxX3io
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