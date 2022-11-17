Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#MSB#Pençe Kilit#PKK
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2022 10:09

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Haberin Devamı

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli!

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…"

Haberle ilgili daha fazlası:
#MSB#Pençe Kilit#PKK

BAKMADAN GEÇME!

Hayırsever zenginlere FTX şoku Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

Hayırsever zenginlere FTX şoku! Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

#Sam Bankman-Fried
8 milyar olduk Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız

8 milyar olduk! Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız?

#Birleşmiş Milletler
NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor? ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

#Alperen Şengün

BAKMADAN GEÇME!

Hayırsever zenginlere FTX şoku Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

Hayırsever zenginlere FTX şoku! Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

#Sam Bankman-Fried
8 milyar olduk Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız

8 milyar olduk! Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız?

#Birleşmiş Milletler
NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor? ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

#Alperen Şengün