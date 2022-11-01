Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#MSB#PKK#Terörist
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 15:02

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 odalı mağarada, PKK'lı teröristlere ait silah ile çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği açıklandı.

Haberin Devamı

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyoruz. Operasyon bölgesinde tespit edilen 150 metre uzunluğunda 6 odalı sözde karargah mağarasında PKK'lı teröristlere ait silahlar ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi" denildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatlar arasında; makineli tüfek, keskin nişancı tüfeği, hafif makineli tüfek, roketatar, piyade tüfeği, 2 tanksavar füzesi, roket kuyruğu, çok sayıda taarruz ve savunma tipi el bombası, 3 kara mayını, çok sayıda mühimmat, telsiz, 41 piyade tüfeği şarjörü, 10 oksijen tüpü, çok sayıda gaz maskesi, 3 jeneratör ve çok sayıda yaşam malzemesi olduğu belirtildi.

MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#MSB#PKK#Terörist

BAKMADAN GEÇME!

Seul’deki felaket nasıl oldu Bu izdihamlar neden oluyor

Seul’deki felaket nasıl oldu? Bu izdihamlar neden oluyor?

#Seul
Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin... Ev masraflarına dikkat Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli

'Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin...' Ev masraflarına dikkat! Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli?

#Emlak
İki satırı bir araya getiremez demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harrynin yazdıklarını bekliyor

'İki satırı bir araya getiremez' demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harry'nin yazdıklarını bekliyor

#Prens Harry

BAKMADAN GEÇME!

Seul’deki felaket nasıl oldu Bu izdihamlar neden oluyor

Seul’deki felaket nasıl oldu? Bu izdihamlar neden oluyor?

#Seul
Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin... Ev masraflarına dikkat Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli

'Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin...' Ev masraflarına dikkat! Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli?

#Emlak
İki satırı bir araya getiremez demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harrynin yazdıklarını bekliyor

'İki satırı bir araya getiremez' demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harry'nin yazdıklarını bekliyor

#Prens Harry