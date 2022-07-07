MSB acı haberi duyurdu: PKK'lı teröristlerle çatışmada 1 asker şehit oldu, 3 yaralı

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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 07 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım şehit olmuş, 3 personelimiz yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım için taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşılan mesajında Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 07 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

ŞEHİT SAYISI 3'E YÜKSELDİ

MSB tarafından bugün yapılan daha önceki açıklamalarda, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca (26) ve Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın şehit olduğu bildirilmişti.

KAHRAMANMARAŞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım'ın (36) Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

Göksun'un Taşoluk Mahallesi'nde yaşayan aileye acı haberi İlçe Kaymakamı Ümit Şeref Kayacan ve askeri yetkililer verdi. Mikdat ve Güllü Yıldırım çifti, oğullarının şehadet haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları taziye için eve akın etti.

Ailenin 5 çocuğundan en büyüğü olan evli ve 3 çocuk babası Murat Yıldırım'ın cenazesi, yarın düzenlenecek törenle Taşoluk Mahallesi'nde toprağa verilecek.