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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 09.04.2020 - 12:27,Son Güncelleme:/

MSB: Pençe-3 bölgesinde 20 adet EYP ele geçirildi

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MSB: Pençe-3 bölgesinde 20 adet EYP ele geçirildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Pençe-3 bölgesinde terör örgütü PKK tarafından kullanılan uzaktan kumandalı 20 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-3 bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan uzaktan kumandalı 20 adet EYP ile EYP yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi" denildi.

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