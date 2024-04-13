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MSB paylaştı: Yunanistan'ın bıraktığı göçmenler kurtarıldı

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#Milli Savunma Bakanlığı#Yunanistan#Göçmen
MSB paylaştı: Yunanistanın bıraktığı göçmenler kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2024 14:10

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan tarafından Ege Denizi'ne bırakılan düzensiz göçmenlerin sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığını duyurdu.

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MSB tarafından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait İHA ile 11 Nisan 2024’te icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan’a ait sahil güvenlik unsurlarının Sisam Adası’nın doğusu ve Bulamaç Adası’nın güneydoğusu ile Bodrum’un kuzeybatısında kalan bölgede, düzensiz göçmenleri taşıyan 2 adet botu denize bırakarak bölgeden ayrıldığı görüntülendi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı" ifadelerine yer verdi.

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#Milli Savunma Bakanlığı#Yunanistan#Göçmen

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