MSB paylaştı: Ukrayna'dan gelen NAVISTAR gemisinde denetim başladı

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MSB tarafından yapılan açıklamada “Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından, Ukrayna’dan İrlanda’ya 33 bin ton mısır taşıyan ve İstanbul’un kuzeyinde demirleyen Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyeti başladı” denildi.

MSB: ROJEN İSİMLİ GEMİ İSTANBUL'UN KUZEYİNE DEMİRLEDİ

Milli Savunma Bakanlığı, 13 bin ton mısır taşıyan ve Ukrayna’dan İngiltere’ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı’ndan ayrılan Malta bayraklı ROJEN isimli geminin de İstanbul’un kuzeyine demirlediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “13 bin ton mısır taşıyan ve Ukrayna’dan İngiltere’ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı’ndan ayrılan Malta bayraklı ROJEN isimli gemi de İstanbul’un kuzeyine demirledi. Geminin denetimi yarın sabah gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.

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