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MSB paylaştı: Ukrayna'dan gelen NAVISTAR gemisinde denetim başladı

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#Milli Savunma Bakanlığı#NAVISTAR#Tahıl
MSB paylaştı: Ukraynadan gelen NAVISTAR gemisinde denetim başladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2022 18:58

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna’dan İrlanda’ya mısır taşıyan Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyetinin başladığını duyurdu.

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MSB tarafından yapılan açıklamada “Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından, Ukrayna’dan İrlanda’ya 33 bin ton mısır taşıyan ve İstanbul’un kuzeyinde demirleyen Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyeti başladı” denildi.

MSB paylaştı: Ukraynadan gelen NAVISTAR gemisinde denetim başladı

MSB: ROJEN İSİMLİ GEMİ İSTANBUL'UN KUZEYİNE DEMİRLEDİ

Milli Savunma Bakanlığı, 13 bin ton mısır taşıyan ve Ukrayna’dan İngiltere’ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı’ndan ayrılan Malta bayraklı ROJEN isimli geminin de İstanbul’un kuzeyine demirlediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “13 bin ton mısır taşıyan ve Ukrayna’dan İngiltere’ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı’ndan ayrılan Malta bayraklı ROJEN isimli gemi de İstanbul’un kuzeyine demirledi. Geminin denetimi yarın sabah gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.

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MSB paylaştı: Ukraynadan gelen NAVISTAR gemisinde denetim başladı

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#Milli Savunma Bakanlığı#NAVISTAR#Tahıl

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