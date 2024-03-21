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Son dakika haberi... MSB paylaştı: Terör hedefleri böyle vuruldu

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#MSB#TERÖR#Hava Harekatı
Son dakika haberi... MSB paylaştı: Terör hedefleri böyle vuruldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2024 18:36

Son dakika haberi... MSB, 19 ve 20 Mart’ta Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK hedeflerine düzenlenen hava harekâtlarının görüntülerini paylaştı.

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MSB'den yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

19 ve 20 Mart’ta düzenlenen hava harekâtları ile Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 39 hedef işte böyle vuruldu.

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#MSB#TERÖR#Hava Harekatı

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