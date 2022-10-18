MSB paylaştı! Nefes kesen görüntüler

Güncelleme Tarihi:
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Mehmetçiklerimizin hedefleri tam isabetle vurduğu, TSK’nın ateş gücünü gösteren Ateş Serbest-2022 Faaliyeti'nden nefes kesen görüntüler” ifadelerine yer verdi.
Mehmetçiklerimizin hedefleri tam isabetle vurduğu, TSK’nın ateş gücünü gösteren Ateş Serbest-2022 Faaliyeti'nden nefes kesen görüntüler...#MSB pic.twitter.com/nde8BbNSI3— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 18, 2022