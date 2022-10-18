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MSB paylaştı! Nefes kesen görüntüler

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#MSB#Twitter#TSK
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2022 22:13

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TSK’nın ateş gücünü gösteren Ateş Serbest-2022 Faaliyeti'nden nefes kesen görüntülerini paylaştı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Mehmetçiklerimizin hedefleri tam isabetle vurduğu, TSK’nın ateş gücünü gösteren Ateş Serbest-2022 Faaliyeti'nden nefes kesen görüntüler” ifadelerine yer verdi.

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#MSB#Twitter#TSK

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