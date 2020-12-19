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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 19.12.2020 - 17:22 | Son Güncelleme:

MSB: Olası afet durumuna yönelik eğitim icra edildi

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MSB: Olası afet durumuna yönelik eğitim icra edildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Afet Bölge Komutanlığı sorumluluk sahasında meydana gelebilecek olası bir afet durumuna yönelik eğitim icra edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ege Ordusu Komutanlığımız tarafından Afet Bölge Komutanlığı sorumluluk sahasında meydana gelebilecek olası bir afet durumuna yönelik Afet ve Acil Durum Çalıştayı düzenlenerek Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile ortak eğitimler icra edildi" denildi. Paylaşımda eğitim sırasında çekilen fotoğraflara da yer verildi.

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