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MSB: Libya açıklarında yarı baygın haldeki göçmenler kurtarıldı... 1 göçmen hayatını kaybetti

#Milli Savunma Bakanlığı#Libya#Göçmen

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Türk Deniz Görev Grubunda bulunan TCG GÖKÇEADA fırkateynimiz tarafından Libya'nın Misrata açıklarında bir teknede bulunan yarı baygın hâldeki düzensiz göçmenler hemen gemimize alınarak Libya’nın Homs Limanı’na götürüldü." denildi. Göçmenlerin 10 gündür denizde bulundukları tespit edilirken, bir göçmenin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Türk Deniz Görev Grubunda görev yapan TCG GÖKÇEADA fırkateynimiz tarafından Libya'nın Misrata açıklarında, 5 Mayıs 2022 tarihinde bir tekne tespit edildi. İçerisinde yarı baygın hâlde 17 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlenen tekneye müdahale edilerek göçmenler hemen gemiye alındı.

MSB: Libya açıklarında yarı baygın haldeki göçmenler kurtarıldı... 1 göçmen hayatını kaybetti

1 GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ

Gemideki doktorumuz tarafından yapılan kontrolde; 12 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, 4 kişinin ise bilincinin kapalı olduğu tespit edildi. Bir göçmen ise sağlık personelimizin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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MSB: Libya açıklarında yarı baygın haldeki göçmenler kurtarıldı... 1 göçmen hayatını kaybetti

10 GÜNDÜR DENİZDE BULUNDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Gerekli tıbbi müdahale yapılarak ihtiyaçları karşılanan göçmenlerin Bangladeşli oldukları ve 10 gündür denizde bulundukları tespit edildi. Kurtarılan düzensiz göçmenler, kurulan koordinasyon sonucunda Homs Limanı’nda Libya makamlarına teslim edildi.

 

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#Milli Savunma Bakanlığı#Libya#Göçmen

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