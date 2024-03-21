MSB kaynakları: Kilidi kapatıp, sınırımızı daha güvenli hale getireceğiz

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Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk de Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil son bir haftada 26 teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı. Aktürk, “Teröristlerin son çırpınışları çare olmayacak” vurgusunu yaptı.

IRAK İLE ORTAK HAREKÂT MERKEZİ’NİN KURULMASI

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Irak makamları ile gerçekleşen son görüşmelerin ardından Ortak Harekât Merkezi kurulup kurulmayacağına ilişkin ,“Irak ile belirli seviyelerde görüşmeler devam etmektedir. Aralık ayında yapılan toplantının ikincisi geçtiğimiz günlerde Bağdat’ta yapılmıştı. İki ülke arasında imzalanması planlanan Stratejik Çerçeve Belgesi için hazırlıklar devam etmektedir. Bizim bu belgede olmasını istediğimiz hususlardan biri de Ortak Harekât Merkezi’nin kurulmasıdır. Bu harekât merkezinin işletilmesine yönelik teknik detaylar da söz konusu belge imzalandıktan sonra belirlenecektir” açıklamasını yaptı.

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IRAK TARAFININ TERÖRLE MÜCADELEYE YAKLAŞIMI

Irak tarafının da terör örgütü PKK’yı tehdit olarak gördüğünü belirten Bakanlık kaynakları, “Bizim Ortak Harekât Merkezi ve diğer terörle mücadeledeki iş birliği tekliflerimize olumlu yaklaşmaktadırlar. Önümüzdeki dönemde terörle mücadele ve hudut güvenliği gibi konularda Irak makamları ile çalışmalarımız artarak devam edecektir.”

TERÖRLE MÜCADELE STRATEJİSİ

Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonların geçmiş yıllardaki operasyonlardan farkını soran basın mensuplarına şu cevabı verdi: “Artık şartlar aynı şartlar değildir. Önceki dönemde sınırlı, süreli ve tahditli operasyonlar yapılırken bugün sürekli operasyonlar icra edilmektedir. Sınırlarımızdan 30-40 kilometre ileriden itibaren ülkemize yönelik tehditler bertaraf edilmektedir. Bu strateji ile birinci önceliğimiz; terör tehdidini sınırlarımızdan mümkün olduğu kadar ötede karşılamaktır.

Irak ile yapılan görüşmelerde masada sadece terörle mücadele ve hudut güvenliği konuları değil, enerji ve ticaret boyutunu da içine alan konular yer almaktadır. Biz Irak ile çok daha kapsamlı bir çalışmadan bahsetmekteyiz. Geçmiş yıllardaki terörle mücadeleyi bugünkü mücadele ile kıyaslamak doğru olmaz. Güvenlik ve refah birbirini destekleyen unsurlardır. Hem bölgedeki refahın hem de güvenliğin eşzamanlı artırılması konusunda çalışmalar yürütülmektedir. Güvenli bölge oluşturarak ülkemize yönelik tehdidi uzaktan karşılamak, ulaştırma ve enerji projeleri ile de bölgede ekonominin ve refahın geliştirilmesine katkı sağlamak hedeflenmektedir. “

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KİLİDİ KAPATACAĞIZ

Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK’nın son saldırısına ilişkin sorular üzerine şu değerlendirmeleri yaptı. “Son dönemde saldırıların gerçekleştirildiği yerler artık Pençe-Kilit Operasyon bölgesinin en uç, en cephe bölgeleridir. Orada ufak bir bölüm kaldı, orayı da temizleyip kilidi kapattıktan sonra hudutlarımız daha güvenli hale gelecektir. Terör örgütünün son dönemdeki saldırılarının amacı da bu kilidin kapatılmasını önlemektir. Terör örgütü için bu saldırılar son çırpınışlardır. Bu çırpınışlar onları beklenen sondan kurtaramayacaktır.”

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SON BİR HAFTADA 26 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık’ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında terörle mücadeledeki son rakamları paylaştı. Tuğamiral Aktürk, şu açıklamayı yaptı:

“Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil son bir haftada 26; 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar ise 242’si Irak’ın, 366’sı Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere toplam 608 teröristi etkisiz hâle getirildi. Pençe-Kilit Harekâtı’nda bugüne kadar 854 terörist etkisiz hâle getirildi, değişik çaplarda toplam bin 916 silah ve 803 bin 241 mühimmat ele geçirildi, 2 bin 650 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edildi, 900 mağara/sığınak kullanılamaz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadelesine, eli kanlı teröristler ülkemiz ve bölgemiz için tehdit olmaktan çıkana kadar kararlılıkla devam edecek; korkuyu iliklerinde hisseden teröristler için son çırpınışlar asla bir çare olmayacak.

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SINIR GÜVENLİĞİ

Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7’si terör örgütü mensubu olmak üzere 174 şahıs yakalandı; 2 bin 393 şahıs ise hududu geçemeden engellendi. Böylelikle, 01 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı bin 921’e, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 36 bin 840’a yükseldi. Yine, son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 40 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, çeşitli miktarda ‘Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi’ ve ‘NEFER’ Kuleli Zırhlı Muharebe Aracının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlandı.

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İSRAİL’İN VAHŞET VE ZULMÜNÜ TÜM İNSANLIK GÖRMELİ

Kadın çocuk gözetmeksizin, en temel haklarından mahrum bırakılmış masum Filistin halkına yönelik İsrail’in uyguladığı vahşeti ve zulmü tüm insanlık görmelidir. Temennimiz, uluslararası toplumun vicdansızca yapılan bu saldırılar karşısında gerekli adımları atması ve katliamların durması için sarf edilen tüm gayretlerin gösterilmeye devam edilmesidir. Gazze’de bir an önce koşulsuz ve kalıcı ateşkesin ilan edilmesi kaçınılmazdır.”