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Gündem
AA
Haber Giriş: 09.09.2021 - 23:46 | Son Güncelleme:

MSB, İzmir'in kurtuluşuyla ilgili fotoğraflar paylaştı

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MSB, İzmir'in kurtuluşuyla ilgili fotoğraflar paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş dönemine ait tarihi fotoğraflar yayımladı.

MSB'nin Twitter hesabından, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla yapılan paylaşımda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'e gelişi, İzmir'de göndere Türk bayrağı çekilişi ve Atatürk'ün İzmir'de çekilmiş bir fotoğrafı yer aldı.

MSB, İzmirin kurtuluşuyla ilgili fotoğraflar paylaştı

MSB'nin paylaşımında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Mücadelemizin kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadesi kullanıldı.
MSB, İzmirin kurtuluşuyla ilgili fotoğraflar paylaştı


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