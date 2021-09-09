MSB, İzmir'in kurtuluşuyla ilgili fotoğraflar paylaştı

MSB'nin Twitter hesabından, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla yapılan paylaşımda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'e gelişi, İzmir'de göndere Türk bayrağı çekilişi ve Atatürk'ün İzmir'de çekilmiş bir fotoğrafı yer aldı.



MSB'nin paylaşımında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Mücadelemizin kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadesi kullanıldı.







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