MSB: İzmir'de mahsur kalan 47 göçmen kurtarıldı

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"İzmir’in Uzunada Sahili’nde kıyıya vurmuş şekilde mahsur kalan bir lastik bot tespit edildi. İçerisinde çocuk ve kadınların da bulunduğu 47 göçmen Deniz Kuvvetlerimizin “Sualtı Taarruz Timleri” tarafından kurtarıldı."
İzmir’in Uzunada Sahili’nde kıyıya vurmuş şekilde mahsur kalan bir lastik bot tespit edildi. İçerisinde çocuk ve kadınların da bulunduğu 47 göçmen Deniz Kuvvetlerimizin “Sualtı Taarruz Timleri” tarafından kurtarıldı. #MSB pic.twitter.com/kRJWHgy0UK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 11, 2022