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MSB: İzmir'de mahsur kalan 47 göçmen kurtarıldı

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#MSB#İzmir#Göçmen
MSB: İzmirde mahsur kalan 47 göçmen kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 14:48

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MS) yapılan açıklamada, İzmir’in Uzunada Sahili’nde kıyıya vurmuş şekilde mahsur kalan bir lastik bot tespit edildiği ve botta bulunan 47 göçmenin 'Sualtı Taarruz Timleri' tarafından kurtarıldığı duyuruldu.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İzmir’in Uzunada Sahili’nde kıyıya vurmuş şekilde mahsur kalan bir lastik bot tespit edildi. İçerisinde çocuk ve kadınların da bulunduğu 47 göçmen Deniz Kuvvetlerimizin “Sualtı Taarruz Timleri” tarafından kurtarıldı."

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#MSB#İzmir#Göçmen

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