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DHA
Haber Giriş: 02.07.2020 - 13:18,Son Güncelleme:

MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı 2 teröristin çıkan çatışmada silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Kahraman komandolarımızın Irak kuzeyi Hakurk’ta icra ettikleri arama tarama faaliyetinde 2 PKK’lı terörist ile temas sağlanmış, çıkan çatışmada teröristler silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

MSB: Irakın kuzeyinde PKKlı 2 terörist etkisiz hale getirildi

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