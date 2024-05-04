MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek!"
Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 4, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek!… pic.twitter.com/om3jCfTe6p