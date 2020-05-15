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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 15.05.2020 - 17:22,Son Güncelleme:

MSB: Irak kuzeyinde PKK'ya ait 4 el bombası ele geçirildi

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MSB: Irak kuzeyinde PKK'ya ait 4 el bombası ele geçirildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde, terör örgütü PKK'ya ait 4 el bombası ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Komando birliklerimiz tarafından Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetinde, terör örgütü PKK’ya ait 4 el bombası ile termal kameradan gizlenmek için kullanılan 2 takım elbise ve muhtelif malzemeler ele geçirildi" denildi.

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