AA
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MSB duyurdu: Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan kişiler yakalandı!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Mardin/Kızıltepe'deki Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin terör örgütü PKK mensubu olduğu tespit edildi." bilgisi verildi.
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