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Haber Giriş: 06.04.2021 - 09:48 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu! Terör örgütüne darbe... 9 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB, 'Saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG’li terörist hain emellerine ulaşamadan Kahraman Komandolarımızın gece operasyonu ile etkisiz hâle getirildi. Kahramanlarımızı kutluyoruz.' açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), 'Saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG’li terörist hain emellerine ulaşamadan Kahraman Komandolarımızın gece operasyonu ile etkisiz hâle getirildi. Kahramanlarımızı kutluyoruz.' açıklamasında bulundu.

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