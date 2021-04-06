Son dakika... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Mart ayında 86 terörist etkisiz hale getirildi

İşte İsmail Çataklı'nın açıklamalarından satırbaşları:

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

2021 Mart ayında 8 milyondan fazla denetim gerçekleştirildi.

TERÖRLE MÜCADELE

Birden fazla ve farklı yapıdaki terör örgütleri ile sürdürülen mücadeledir. Vatandaşlarımız bilmelidir ki bugün mücadele edilen PKK zorla ayakta tutulmak istenen korkuluk gibidir. Katılımlar yok denecek kadar azalmış, ikna edilen ile dağdan indirilenler ve teslim olanların sayısı artmıştır. Mart ayının sonunda ikna yoluyla gelenlerden biri 30 yıldır örgütün içinde olan biridir. Bu bile PKK'nın nasıl dağılma sürecine girdiğinin açık bir göstergesidir. Türkiye artık bu meselenin sonuna gelmiştir.

Mart ayında kırsal alanda 8 bin 410 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde kırmızı kategoride aranan Hevram Havraman Avyer (K), Hasan Mahmudi (30 Mart – PKK – Mardin – ölü – Sözde Mardin Sorumlusu), turuncu kategoride aranan Reber Koser (K), Teyyüp Çam (30 Mart – PKK – Mardin – ölü – Sözde Mardin Bagok Alan Sorumlusu) ile gri kategoride aranan 2 teröristin de bulunduğu toplam 86 (6 ölü, 72 sağ/yaralı, 8 teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların 22'si DEAŞ mensubudur.

MART AYINDA 16 TERÖR EYLEMİ ENGELLENDİ

Terör operasyonları neticesinde Mart ayında 132 sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir. Mart ayında biri bombalı drone eylemi olmak üzere 16 terör eylemi engellenmiştir.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Hem ülkemizin hem de dünyanın en büyük güvenlik tehditlerinden biri olan uyuşturucu ile mücadelede de saha baskımızı 'en iyi narkotik polisi anne' kampanyası üzerinden yürütüyoruz. Esrarda yüzde 110'luk, eroinde yüzde 96'lık bir artık meydana gelmiştir, çok ciddi oranlardır. 11 Mart 2021'de Hakkari - Yüksekova'da arazide yapılan aramada 4 farklı bölgede toprağa gömülü 416 kg eroin ele geçirildi. 22 Mart'ta Kocaeli'de 3 ton esrar ele geçirilmiştir. Sadece geçen hafta 29 Mart - 5 Nisan arası gözaltı sayısı 5 bin 224 kişidir.

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