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Haber Giriş: 19.05.2021 - 17:44 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu! PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Tespit edilen mağara ve sığınaklarda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi." ifadeleri kullanıldı.

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