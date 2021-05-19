MSB duyurdu! PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Tespit edilen mağara ve sığınaklarda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi." ifadeleri kullanıldı.

Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Tespit edilen mağara ve sığınaklarda terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/rwpD7XIfHy — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 19, 2021

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