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AA
Haber Giriş: 22.07.2020 - 19:08,Son Güncelleme:

MSB duyurdu! PKK'lı iki terörist etkisiz hale getirildi

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MSB duyurdu! PKK'lı iki terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, kararlılıkla sürdürülen operasyonlar sonucunda, Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam ettiği vurgulandı.

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