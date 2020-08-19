AA
Son Güncelleme:
MSB duyurdu! PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine yapılan hava saldırısında 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle