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Gündem
AA
Haber Giriş: 19.08.2020 - 19:14 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu! PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB duyurdu! PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine yapılan hava saldırısında 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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