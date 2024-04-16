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MSB duyurdu: Gara bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#PKK#Terörist
MSB duyurdu: Gara bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2024 11:15

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi" denildi.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

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#MSB#PKK#Terörist

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