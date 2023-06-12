MSB duyurdu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi

Güncelleme Tarihi:
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
Dün terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yapılan saldırının ardından terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hâle getirilmişti.
Devam eden meşru müdafaa atışları sonucunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi.
Dün terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yapılan saldırının ardından terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hâle getirilmişti.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 12, 2023
Devam eden meşru müdafaa atışları sonucunda etkisiz… pic.twitter.com/fjD38TJsXA