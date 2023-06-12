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MSB duyurdu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi

Güncelleme Tarihi:

#MSB#Terörist#Fırat Kalkanı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 09:57

MSB, terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yönelik saldırıya karşılık verildiğini ve etkisiz hale getirilen terörist sayının 12'ye yükseldiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Dün terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yapılan saldırının ardından terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hâle getirilmişti.

Devam eden meşru müdafaa atışları sonucunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi.

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#MSB#Terörist#Fırat Kalkanı

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