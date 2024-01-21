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MSB duyurdu: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Terörist#PKK
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2024 13:16

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Bafdik bölgelerinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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MSB'den yapılan açıklama şu şekilde: 

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Bafdik bölgelerinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi.

En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.

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#MSB#Terörist#PKK

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