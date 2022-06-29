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MSB duyurdu: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

#Milli Savunma Bakanlığı#Terörle Mücadele#PKK
MSB duyurdu: 5 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşım...

Suriye’nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız! Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek!

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#Milli Savunma Bakanlığı#Terörle Mücadele#PKK

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