MSB duyurdu: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşım...
Suriye’nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız! Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek!
Suriye’nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 29, 2022
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.
Mücadelemiz kararlılıkla sürecek!#MSB pic.twitter.com/MEVqPLnLn9