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Haber Giriş: 30.01.2021 - 10:58 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu: 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

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MSB duyurdu: 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.

İşte MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama:

Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz!

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