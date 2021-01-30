MSB duyurdu: 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

İşte MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama:

Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz!