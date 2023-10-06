MSB duyurdu: 26 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...
Dün gece Fırat Kalkanı Harekât bölgesindeki Dabık üs bölgemize gerçekleştirilen terörist saldırısına Mehmetçiklerimiz tarafından güçlü şekilde karşılık verildi.
Bölgedeki terörist hedeflere yönelik gerçekleştirilen misilleme atışlarında 26 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
Bakanlık, Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki PKK/YPG’li teröristlere ait hedeflerin imha edildiği operasyondan görüntüler de paylaştı.
Tam isabet!🇹🇷— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 6, 2023
Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki PKK/YPG’li teröristlere ait hedefler dün gece kahraman pilotlarımız tarafından işte böyle imha edildi.#MilliSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/gY29YdcS9N
BİR POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, BTÖ mensuplarınca yapılan saldırı sonucu Kıdemli Başpolis Memuru Hüseyin Şimşek'in şehit olduğunu duyurdu. Yerlikaya, şehide rahmet, sevenlerine başsağlığı diledi.