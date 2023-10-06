×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

MSB duyurdu: 26 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#MSB#Operasyon#PKK
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2023 08:59

Milli Savunma Bakanlığı, dün gece Fırat Kalkanı Harekât bölgesindeki Dabık üs bölgesine gerçekleştirilen saldırıya güçlü şekilde karşılık verildiğini, misilleme atışlarında 26 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haberin Devamı

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Dün gece Fırat Kalkanı Harekât bölgesindeki Dabık üs bölgemize gerçekleştirilen terörist saldırısına Mehmetçiklerimiz tarafından güçlü şekilde karşılık verildi.

Bölgedeki terörist hedeflere yönelik gerçekleştirilen misilleme atışlarında 26 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

Bakanlık, Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki PKK/YPG’li teröristlere ait hedeflerin imha edildiği operasyondan görüntüler de paylaştı.

 

BİR POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, BTÖ mensuplarınca yapılan saldırı sonucu Kıdemli Başpolis Memuru Hüseyin Şimşek'in şehit olduğunu duyurdu. Yerlikaya, şehide rahmet, sevenlerine başsağlığı diledi.

Haberin Devamı

MSB duyurdu: 26 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#MSB#Operasyon#PKK

BAKMADAN GEÇME!