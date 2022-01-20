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MSB duyurdu! 20 Ocak 2018'den bu yana 6 bin 370 terörist etkisiz hale getirildi

#MSB#Terörle Mücadele#PKK
MSB duyurdu 20 Ocak 2018den bu yana 6 bin 370 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 20 Ocak 2018'den bu yana TSK tarafından Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 6 bin 370 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

4 yıl önce gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı, Fırat Kalkanı Harekâtı'nda şehit verdiğimiz 72 kahraman silah arkadaşımızın anısına 72 savaş uçağımızın hava taarruzuyla başladı.20 Ocak 2018'den bu yana TSK tarafından harekât bölgesinde 6 bin 370 terörist etkisiz hâle getirildi.

 

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