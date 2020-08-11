MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklama şöyle;

Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak!

#İyikivarsınEren

Seni ve tüm şehitlerimizi unutmadık!

Allah’tan rahmet diliyoruz.