MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'l teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklama şöyle;
Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak!
#İyikivarsınEren
Seni ve tüm şehitlerimizi unutmadık!
Allah’tan rahmet diliyoruz.
Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 11, 2020
Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! #İyikivarsınEren
Seni ve tüm şehitlerimizi unutmadık! 🇹🇷
Allah’tan rahmet diliyoruz. pic.twitter.com/hUxHBg9F4V
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