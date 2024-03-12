Son dakika haberi! MSB duyurdu: 2 PKK’lı terörist teslim oldu

Güncelleme Tarihi:
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da hudut karakolumuza teslim oldu” ifadelerine yer verildi.
Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da hudut karakolumuza teslim oldu.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 12, 2024
Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/t5XgYYxLKu