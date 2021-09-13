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Haber Giriş: 13.09.2021 - 10:56 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde!

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Teröristlerin inlerine girmeye, sığınaklarını yerle bir etmeye devam edeceğiz!

 

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