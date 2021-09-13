MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...
Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde!
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Teröristlerin inlerine girmeye, sığınaklarını yerle bir etmeye devam edeceğiz!
Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 13, 2021
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Teröristlerin inlerine girmeye, sığınaklarını yerle bir etmeye devam edeceğiz! pic.twitter.com/DjqGg8bm0P