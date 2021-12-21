MSB: “Ayyıldız-2021 Tatbikatı başarıyla tamamlandı”

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Deniz Kuvvetlerimizin Sualtı Taarruz (SAT) timleri ile Pakistan Deniz Kuvvetlerinden İkbal Timlerinin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirilen Ayyıldız-2021 Tatbikatı başarıyla tamamlandı” denildi.
Deniz Kuvvetlerimizin Sualtı Taarruz (SAT) timleri ile Pakistan Deniz Kuvvetlerinden İkbal Timlerinin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirilen AYYILDIZ-2021 Tatbikatı başarıyla tamamlandı. pic.twitter.com/LuiF6hJFsu— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 21, 2021