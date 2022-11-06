Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

MSB: Pençe-Şimsek bölgesinde 1 asker şehit oldu

Güncelleme Tarihi:

#MSB#Şehit#Pençe-Şimşek
MSB: Pençe-Şimsek bölgesinde 1 asker şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2022 04:50

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimsek operasyonu bölgesinde El Yapımı Patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 05 Kasım 2022 tarihinde, BTÖ mensuplarınca önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 2 kahraman silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Ancak Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allahtan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" denildi.

BAKAN AKAR’DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız için taziye mesajı yayımladı. Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 5Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Haberin Devamı

şehit ATEŞİ KONYA’YA DÜŞTÜ

Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız’ın (24) acı haberi, memleketi Konya’nın Ereğli ilçesindeki ailesine ulaştı. Şehit Halil Yıldız’ın yaklaşık 2 ay önce Kübra Nur Yıldız ile dünya evine girdiği öğrenildi. Acı haber memleketi Konya’nın Ereğli ilçesinde yaşayan eşi Kübra Nur Yıldız’a, askeri yetkililer tarafından verildi. Yetkililer, daha sonra da babası Duran Yıldız’ın evine giderek acı haberi verdi. 3 kız kardeşi olan şehit Yıldız’ın annesi Meryem Akyol’un da Ankara'da yaşadığı öğrenildi. Şehit Yıldız’ın cenazesinin yarın Ereğli’de defnedilmesi bekleniyor. 

MSB: Pençe-Şimsek bölgesinde 1 asker şehit oldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#MSB#Şehit#Pençe-Şimşek

BAKMADAN GEÇME!

İzdiham herkesi bulabilir O anlarda neler yapılabilir Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın

İzdiham herkesi bulabilir! O anlarda neler yapılabilir? 'Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın'

#İzdiham
Asırlara meydan okuyorlar: Mutlaka görülmesi gereken kaleler | 13 ŞEHİR 15 ADRES

Asırlara meydan okuyorlar: Mutlaka görülmesi gereken kaleler | 13 ŞEHİR 15 ADRES

#Rota
Bezosa eski hizmetçisi dava açtı İddialar çok ciddi: 14 saat aralıksız çalıştırıldık, tuvalete gidemediğimizden hasta olduk

Bezos'a eski hizmetçisi dava açtı! İddialar çok ciddi: '14 saat aralıksız çalıştırıldık, tuvalete gidemediğimizden hasta olduk'

#Jeff Bezos

BAKMADAN GEÇME!

İzdiham herkesi bulabilir O anlarda neler yapılabilir Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın

İzdiham herkesi bulabilir! O anlarda neler yapılabilir? 'Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın'

#İzdiham
Asırlara meydan okuyorlar: Mutlaka görülmesi gereken kaleler | 13 ŞEHİR 15 ADRES

Asırlara meydan okuyorlar: Mutlaka görülmesi gereken kaleler | 13 ŞEHİR 15 ADRES

#Rota
Bezosa eski hizmetçisi dava açtı İddialar çok ciddi: 14 saat aralıksız çalıştırıldık, tuvalete gidemediğimizden hasta olduk

Bezos'a eski hizmetçisi dava açtı! İddialar çok ciddi: '14 saat aralıksız çalıştırıldık, tuvalete gidemediğimizden hasta olduk'

#Jeff Bezos