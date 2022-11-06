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Şırnak'ta şehitler için askeri tören

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#Şırnak#Pençe Şimşek#Halil Yıldız
Şırnakta şehitler için askeri tören
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2022 11:35

Pençe-Şimsek Operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız (24) ile Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner (23) için Şırnak'ta askeri tören düzenlendi.

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Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde PKK’lı teröristlerce tuzaklanan EYP'nin infilak etmesi sonucu yaralanıp, hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız ile Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner için Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Osman Bilgin, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal ile askerler katıldı.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri, tören alanına getirildi. Saygı duruşu sonrası şehitlerin özgeçmişi okundu, dua edildi. Yıldız'ın cenazesi memleketi Konya'ya, Güner'in cenazesi ise Hatay'a gönderildi. 

 

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#Şırnak#Pençe Şimşek#Halil Yıldız

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