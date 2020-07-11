MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMSB açıkladı: Hakurk'ta hain tuzaklar imha edildi
GeriGündem MSB açıkladı: Hakurk'ta hain tuzaklar imha edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 11.07.2020 - 18:23,Son Güncelleme:

MSB açıkladı: Hakurk'ta hain tuzaklar imha edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MSB açıkladı: Hakurk'ta hain tuzaklar imha edildi
Abone Olgoogle-news

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK tarafından yerleştirildiği belirlenen iki el yapımı patlayıcının imha edildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların, terör örgütü PKK'nın yollara yerleştirdiği tuzaklanmış el yapımı patlayıcıları imha etmeyi sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, son olarak Irak kuzeyindeki Hakurk'ta gerçekletirilen arama tarama faaliyetinde belirlenen 25'er kiloluk uzaktan kumandalı 2 el yapımı patlayıcının METİ timlerince imha edildiği vurgulandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle