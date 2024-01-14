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MSB açıkladı: 10 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Irak#PKK
MSB açıkladı: 10 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2024 20:58

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekâtları ile 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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MSB'den yapılan açıklamada, "Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekâtları ile 10 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanıldı.


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#MSB#Irak#PKK

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