MSB açıkladı: 10 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den yapılan açıklamada, "Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekâtları ile 10 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanıldı.





