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Son dakika... MSB acı haberi duyurdu: Pençe Kilit bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan şehit oldu

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#MSB#Şehit#Pençe Kilit
Son dakika... MSB acı haberi duyurdu: Pençe Kilit bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2024 22:25

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, “Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan şehit oldu” açıklamasını yaptı.

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Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe Kilit-2 operasyonu bölgesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen taciz ateşi sonucunda ağır yaralandı. Aslan, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Son dakika... MSB acı haberi duyurdu: Pençe Kilit bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan şehit oldu

ŞEHİDİN ACI HABERİ BABAEVİNE ULAŞTI

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan’ın şahadet haberi Niğde Merkeze bağlı Değirmenli beldesinde bulunan baba evine ulaştı. Şehidin babası İdris ve annesi Gülbahar Aslan, acı haberle üzüntüye boğulurken, şehit Hikmet Aslan’ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit evine Türk bayrağı asıldı.

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Son dakika... MSB acı haberi duyurdu: Pençe Kilit bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan şehit oldu

Son dakika... MSB acı haberi duyurdu: Pençe Kilit bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan şehit oldu

Son dakika... MSB acı haberi duyurdu: Pençe Kilit bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan şehit oldu

 

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#MSB#Şehit#Pençe Kilit

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