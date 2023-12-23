MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.

Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek!