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MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Fırat Kalkanı#PKK
MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2023 12:25

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li teröristin komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.

Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek!

 

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#MSB#Fırat Kalkanı#PKK

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