MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.
Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek!
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 23, 2023
Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/C752yuQNry