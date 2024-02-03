MSB: 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!
Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."
Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 3, 2024
Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/wz1qPcvbqO