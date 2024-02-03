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MSB: 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

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#MSB#PKK#Operasyon
MSB: 2 PKKlı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2024 12:24

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!

Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."

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#MSB#PKK#Operasyon

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