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Haber Giriş: 27.11.2020 - 10:41 | Son Güncelleme:

MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."

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