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MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.
Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."
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