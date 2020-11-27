MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."