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Motosikletten atılan cisim gözüne isabet etti, Hatice Aslan'ın korneası zarar gördü

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#Mersin#Hatice Aslan#Kornea
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2022 12:31

Mersin'de kaldırımdaki Hatice Aslan'ın (20) gözüne motosikletten atılan cisim isabet edince korneası zarar gördü. Bu anlar kameraya yansırken, polis de şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Olay, 18 Kasım'da Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda meydana geldi. Mersin Üniversitesi (MEÜ) öğrencisi Hatice Aslan, saat 21.00 sıralarında 2 kız arkadaşı ile dışarı çıktı. Kaldırımda yürüyen gençlerin yanından geçen motosikletteki şüphelinin attığı cisim, Aslan'ın sağ gözüne isabet etti.

Motosikletten atılan cisim gözüne isabet etti, Hatice Aslanın korneası zarar gördü
Yere yığılan Aslan, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Korneası zarar gören Aslan, taburcu edildikten sonra polise giderek şikayetçi oldu.

Motosikletten atılan cisim gözüne isabet etti, Hatice Aslanın korneası zarar gördü
Polis, saldırganın belirlenerek yakalanması için çalışma başlatırken, olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Motosikletten atılan cisim gözüne isabet etti, Hatice Aslanın korneası zarar gördü

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#Mersin#Hatice Aslan#Kornea

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